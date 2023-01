Drei ÖFB-Teamspieler in Kicker-"Elf des Tages"

Mit Karim Onisiwo (FSV Mainz), Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart (beide SC Freiburg) haben es gleich drei österreichische Teamspieler in der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga in die "Elf des Tages" des Fachmagazins Kicker geschafft. Onisiwo war beim 5:2-Sieg der Mainzer gegen Bochum mit drei Treffern, einer Tor-Vorlage und der Einleitung des Führungstreffers an allen fünf Toren beteiligt, erhielt die Höchstnote 1,0 und wurde zum Spieler des Tages gewählt.

"Drei Treffer erzielte Karim Onisiwo selbst, an den beiden anderen war er maßgeblich beteiligt. Er bewies neben Durchsetzungsstärke gleichermaßen Wucht und Feingefühl im Abschluss", urteilte der Kicker.

Die beiden Freiburger Gregoritsch und Lienhart erzielten beim 3:1-Heimsieg gegen Augsburg je ein Tor und wurden jeweils mit der Note 1,5 gelobt. Gregoritsch wurde zum dritten Mal in dieser Saison in die Mannschaft der Runde gewählt, Lienhart wurde zum zweiten Mal nominiert.