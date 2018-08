Drei NATO-Soldaten bei Anschlag in Afghanistan getötet

Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan sind drei tschechische NATO Soldaten getötet worden. Sie seien nahe der Militärbasis Bagram in der östlichen Provinz Parwan auf Patrouille gewesen, teilte die tschechische Armee am Sonntag mit. Die Soldaten hätten bei der Explosion tödliche Verletzungen erlitten. Die Angehörigen seien benachrichtigt worden und würden psychologisch betreut.

Der tragische Tod der drei Soldaten mache ihn sehr betroffen, teilte Verteidigungsminister Lubomir Metnar in Prag mit. Auch Präsident Milos Zeman drückte den Angehörigen der Soldaten der Geburtsjahrgänge 1982, 1990 und 1993 sein Beileid aus und forderte weitere Anstrengungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus.

Tschechien beteiligt sich derzeit mit rund 250 Soldaten am internationalen Militäreinsatz in Afghanistan. Erst vor kurzem war eine Verstärkung der tschechischen Beteiligung beschlossen worden.