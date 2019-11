Drei Monate bedingte Haft für Partycrasher mit Motorsäge

Mit laufender Motorsäge ist ein 57 Jahre alter Kärntner Anfang Juni bei einer Maturafeier erschienen. Er hatte sich vom Lärm gestört gefühlt und wollte die 14 Jugendlichen erschrecken. Das gelang ihm, er fegte mit der laufenden Säge über die Tische, Flaschen und Gläser fielen zu Boden und Handyzubehör wurde beschädigt. Am Dienstag gab es dafür einen Schuldspruch und drei Monate bedingte Haft.

Die Schüler einer Abschlussklasse hatten ihre bestandene Matura an einem Strand am Millstätter See gefeiert. Gegen 1.30 Uhr, einige Schüler schliefen bereits in ihren Zelten, andere saßen noch an den daneben aufgestellten Biertischen, war plötzlich der Mann mit Stirnlampe und Motorsäge auf den Plan getreten: Er startete die Motorsäge, woraufhin die Schüler erschrocken von den Tischen zurückwichen.