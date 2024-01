Drei Menschen bei Feuer im Kanton Luzern getötet

Beim Brand eines Bauernhauses im luzernischen Wiggen in der Nacht auf Montag sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Untersuchungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass es sich um die drei seit dem Brand vermissten Kinder handelt. Der Brand wurde der Polizei um 1.20 Uhr gemeldet, wie Yanik Probst, Sprecher der Luzerner Polizei, am späteren Montagmorgen an einem Point de Presse in Escholzmatt sagte.

Als die Einsatzkräfte eingetroffen seien, hätten sich ein Wohnhaus und eine angebaute Scheune in Vollbrand befunden. Bei dem Brand wurden drei Erwachsene verletzt, drei Kinder waren Montagfrüh noch vermisst. Am Nachmittag teilte die Staatsanwaltschaft dann mit, dass drei Todesopfer geborgen werden konnten. Vermutlich die drei vermissten Kinder. Die Identifikation der Leichen erfolge in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, hieß es weiter.

Die Erwachsenen seien vor dem brennenden Haus vorgefunden worden. Wegen der Einsturzgefahr habe die Feuerwehr nicht im Gebäude nach den drei vermissten Kindern suchen können, sagte Godi Studer, Kommandant der Feuerwehr Escholzmatt-Marbach.