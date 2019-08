Drei lebensgefährlich Verletzte nach Autounfall in Salzburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißbach (Bezirk Zell am See) sind Samstagnacht elf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen mit neun Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren besetzten Van, der aus einer Hofzufahrt auf die Hauptstraße eingebogen war. Die Identität der lebensgefährlich Verletzten war vorerst nicht bekannt.

Eine 17-jährige Einheimische bog mit ihrem Van aus einer Hofzufahrt nach links auf die B 311 in Fahrtrichtung Saalfelden ein. Ein 41-jähriger Einheimischer lenkte sein Fahrzeug mit laut Polizei offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Saalfelden kommend in Fahrtrichtung Lofer. Kurz nach dem Einbiegemanöver der 17-Jährigen kam es um 23.15 Uhr zu einer frontalseitlichen Kollision zwischen ihrem Fahrzeug und dem Fahrzeug des Mannes.

Zwei mitfahrende Burschen wurden durch den Anprall durch die Heckscheibe des Vans ca. 25 Meter weit zurück auf die B 311 geschleudert, wo sie schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieben. Unmittelbar danach kollidierte ein 71-jähriger Einheimischer, welcher mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Saalfelden fuhr, mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug der 17-Jährigen.

Durch den Unfall wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt, fünf Personen wurden schwer verletzt, bei drei davon besteht laut Einschätzung der Notärzte Lebensgefahr. Zum Unfall rückten die Freiwilligen Feuerwehren Weißbach und Saalfelden mit neun Fahrzeugen und 43 Mann, sowie das Rote Kreuz mit neun Notärzten, 30 Sanitäter und 10 Fahrzeugen an.