Drei Jahre Haft für Wiener Rechtsanwalt

Nach achtmonatiger Verhandlung ist am Dienstag ein Wiener Rechtsanwalt am Landesgericht für Strafsachen wegen versuchten Millionen-Betrugs zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Schöffensenat ging davon aus, dass sich der Jurist mit einem nicht rechtmäßig zustande gekommenen Testament das Vermögen eines im August 2011 verstorbenen Ex-Dipolmaten verschaffen wollte.

Der Anwalt war in der fortgesetzten Verhandlung optisch kaum wiederzuerkennen. Der Jurist sitzt seit Ostern in U-Haft, weil er – was er entschieden bestreitet – einen Mordauftrag vergeben haben soll, der sich angeblich gegen die für sein Betrugsverfahren zuständige Staatsanwältin sowie einen Belastungszugen richtete. Seit seiner Inhaftierung hat der Anwalt deutlich an Gewicht verloren.