Drei Jahre Haft für Leobener wegen Falschgeldproduktion

Ein 33-Jähriger ist am Dienstag im Landesgericht Leoben wegen Geldwäsche und -fälschung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll von Februar 2017 bis Juni 2018 zumindest 68.000 Euro an Falschgeld produziert und über das Darknet verkauft haben. Vor Gericht zeigte er sich teilweise geständig. Nach dem Urteil bat er um drei Tage Bedenkzeit, es ist daher nicht rechtskräftig.

Wie Gerichtssprecherin Sabine Anzenberger der APA mitteilte, ist der seit Oktober 2018 laufende Prozess am Dienstag mit dem Urteil beendet worden. Der Verdächtige war im Juni verhaftet worden. Im Dezember wurden in rund ein Dutzend Ländern – international abgestimmt und von Europol koordiniert – Hausdurchsuchungen durchgeführt. 20 davon waren in Österreich: Je sechs in Wien und Niederösterreich, jeweils zwei in Kärnten und Vorarlberg, drei in der Steiermark und eine in der Oberösterreich.