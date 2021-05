Drei Israelis bei Anschlag im Westjordanland verletzt

Bei einem Anschlag im Westjordanland sind am Sonntag drei Israelis verletzt worden, zwei davon nach Angaben von Sanitätern schwer. Nach Angaben der Armee wurde an einer Kreuzung südlich der Palästinenserstadt Nablus aus einem Fahrzeug das Feuer auf sie eröffnet. Der oder die Attentäter konnten zunächst entkommen. Am Morgen hatten israelische Soldaten im südlichen Westjordanland auf eine Palästinenserin geschossen.

Die Frau war nach Armeeangaben mit einem Messer auf die Soldaten zugegangen. Nach Medienberichten wurde die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Freitag hatte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Verschiebung der für den 22. Mai geplanten Wahl in den Palästinensergebieten bekanntgegeben. Seitdem wachsen die Sorgen vor neuer Gewalt. Experten hatten für den Fall eines Aufschubs der Wahl vor großer Frustration unter den Palästinensern gewarnt. Abbas führte den Konflikt mit Israel um Jerusalem für die Verschiebung an. Die islamistische Hamas - zweitgrößte Palästinensergruppe nach der gemäßigteren Fatah von Abbas - kritisierte die Entscheidung.