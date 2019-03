Drei heimische Unis im Rennen um "European Universities"

Die ersten Kandidaten für die geplanten "European Universities" stehen fest: 54 Bewerbungen von insgesamt mehr als 300 Hochschuleinrichtungen aus 31 Ländern sind für die Pilotphase dieses Projekts eingegangen, teilte die EU-Kommission mit. An den 54 Allianzen sind mit der Universität für angewandte Kunst Wien sowie den Unis Graz und Klagenfurt auch drei österreichische Hochschulen beteiligt.

Gefördert werden soll die Einrichtung von Hochschulnetzwerken, “die es Studierenden ermöglichen, durch eine Kombination von Studien in mehreren EU-Ländern einen Studienabschluss zu erwerben und somit zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulen beitragen”. Mindestens drei Hochschulen oder wissenschaftliche Einrichtungen aus drei Erasmus-Programmländern müssen an einem solchen Netzwerk beteiligt sein.

Unter der Leitung der Universität für angewandte Kunst bilden insgesamt fünf Unis und drei assoziierte Partnereinrichtungen das Konsortium “The University for New Interdisciplinary Qualification and Education” (UNIQUE), das es in die Auswahl geschafft hat. Beteiligt sind u.a. die Universität des Peloponnes, die Technische Universität Brünn und das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Das Bündnis will die Ausbildungsschwerpunkte auf komplexe Problemlösung, interdisziplinäre Ansätze, ethische Entscheidungsfindung, Nachhaltigkeit, kritisches Denken und Kreativität legen, Studenten ausbilden, die mit Unsicherheit umgehen können, und sich auch für nicht-traditionelle Studenten sowie für unterrepräsentierte und benachteiligte Gruppen öffnen.