Drei Frauen tot in Wien-Brigittenau aufgefunden

Drei Frauen sind heute, Freitag, Abend in einem Bordell in Wien-Brigittenau tot aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Polizeigewahrsam - der 27-Jährige war in der Nähe des Tatorts in einer Parkanlage festgenommen worden, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Die drei Frauen dürften bei einer Messerattacke getötet worden sein. Auch der Mann wies - nicht lebensbedrohliche - Schnittverletzungen auf.

Die Berufsrettung Wien wurde zum Tatort gerufen, konnte für die Opfer aber nichts mehr tun. Der Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt, ehe er festgenommen und in die Unfallabteilung eines Spitals eingeliefert wurde. Die drei Frauen dürften nach ersten Erkenntnissen das einzige Personal gewesen sein, dass sich zum Tatzeitpunkt in dem Etablissement aufgehalten hatte.