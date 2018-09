Drei Fragen an Benny Gleeson

Der Musiker und Performer spielt auf dem Alphorn, dem Urinstrument schlechthin.

Seit der Entstehung des Pentaphonoliths wissen wir, dass aus deinem Plan, der Musik gänzlich den Rücken zu kehren, nichts geworden ist. „Zum Glück“, sagen viele. Durch die Schaffung dieser Klangskulptur ist auch die Liebe zur Musik zurückgekehrt. Was ist nun dran an dem Gerücht, dass du demnächst dem Alphorn Töne zu entlocken versuchst?

BENNY GLEESON: Das Alphorn ist quasi die Urposaune, also auch mein ursprüngliches Instrument. Es ist richtig, dass ich mit dem Alphornbläser Pepi Scheffknecht in einen klanglichen Dialog treten werde. Auf diese Weise kommt es zum improvisierten Zwiegespräch. Es wird eine neue Interpretation uralter Klänge und eine Metapher für das Gespräch zwischen Mann und Frau sein. Das hat etwas zu tun mit dem Gesamtwerk des Anlasses.

BENNY GLEESON: Das ist eine spannende Geschichte. Nur so viel darf ich derzeit verraten: Es geht darum, dass die Kirche in Andelsbuch temporär einen zweiten Turm bekommt. Dieser Turm wird mittels zwölf über 30 Meter hohen Baumstämmen, durch ein luftiges kreisförmiges Gebilde, dargestellt. Die riesigen Stämme werden in einer spektakulären Nachtaktion zum Donnerstag mittels Sondertransport angeliefert. Im Verlauf des Tages werden sie dann in die bereits vorbereiteten Stahlrohre gesetzt. Über die Aktion, die Intention und das Werk wird natürlich schon bald mehr zu erfahren sein.