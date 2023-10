Drei Einzelsiege und fünf Podestplätze für die Klauser Nachwuchsringer

Starker Auftritt der Jugend vom KSK Klaus im Turnier in München.

KLAUS. 350 Nachwuchsringer aus den vier Nationen Deutschland, Österreich, Tschechien und Italien, davon 23 junge Athleten vom Kraftsportklub Klaus, beteiligten beim stark besetzten internationalen Munich Kids Open Turnier in München. Mit Elias Summer, Elias Loacker und Ibrahim Nutsiev konnten gleich drei Klauser Mattensportler in ihren Gewichtsklassen einen Einzelsieg verbuchen. Mit Xenia Begle (2. Platz), Jonas Kröss, Kilian Begle, Adam Aliev und Vali Aliev (alle 3. Rang) erreichten fünf weitere KSK-Talente einen Podestplatz. In der Mannschaftswertung gab es für den KSK Klaus den sensationellen zweiten Endrang.VN-TK