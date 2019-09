"Drei" bietet nun Hybrid-Internet und 5G für zu Hause an

Der Mobilfunker und Telekombetreiber "Drei" baut sein Angebot bei Internetprodukten aus. Ab sofort ist ein Hybrid-Internetrouter (Festnetz/Mobil) und ein Router für das superschnelle Internet 5G verfügbar. "Es geht nicht primär um die Technologie, sondern um schnelles Internet", sagte "Drei"-Chef Jan Trionow am Donnerstag. Man wolle "die digitale Lücke zwischen Stadt und Land endgültig schließen".

Nach eigenen Angaben bietet der Mobilfunker den ersten kommerziellen 5G-Tarif in Österreich an. Derzeit ist 5G bei "Drei" kleinräumig in Wien (Aspern und Teilen von Florisdorf) und in Teilen von Graz, Linz, Wörgl (Tirol) und Pörtschach (Kärnten) verfügbar. Bis Jahresende peilt "Drei" die 5G-Vollversorgung der Stadt Linz und weiterer Regionen in Österreich an. "Wo das sein wird, hängt davon ab, wo 5G am dringendsten benötigt wird", sagte der "Drei"-Chef bei der Präsentation der neuen Internetangebote in Wien.