Drehbuchpreise bei der Diagonale verliehen

Bei der am Dienstag auslaufenden Diagonale sind am Montag die Drehbuchpreise verliehen worden. Den Carl-Mayer-Hauptreis für das beste Treatment erhielten Vivian Bausch und Fabian Rausch für "Soldat", den Förderpreis bekam Elena Wolff für "Ilvie (renaissance)". Der Thomas-Pluch-Preis für das beste Drehbuch ging an "Des Teufels Bad" von Veronika Franz und Severin Fiala. Mit dem Spezialpreis der Jury wurde Anja Salomonowitz für "Mit einem Tiger schlafen" ausgezeichnet.

Der Gesamtwert der renommierten filmischen Auszeichnungen beträgt 44.000 Euro. Das Thema des Carl-Mayer-Drehbuchpreises war diesmal "Rausch". Der Hauptpreis ist mit 15.000 Euro dotiert und ging an das Treatment für "Soldat" von Vivian Bausch und Fabian Rausch. In Mittelpunkt des Films steht ein elfjähriges Mädchen, das in einer Teenager-Buben-Clique Zuflucht sucht. Der mit 7.500 Euro dotierte Carl-Mayer-Förderpreis wurde an Elena Wolff für das Drehbuch zu "Ilvie (renaissance)" verliehen. Hierbei geht es um eine junge Frau, die die Leere in sich zuerst mit Drogen, Partys, Sex und rauer Körperlichkeit zu kompensieren sucht und sich nach einem Unfall neu erfindet.

Das Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala erhielt den mit 12.000 Euro dotierten Thomas Pluch-Drehbuchpreis für ihr abendfüllendes historisches Depressionsporträt "Des Teufels Bad". Den Spezialpreis der Jury in der Höhe von 7.000 Euro ging an Anja Salomonowitz für ihr Maria-Lassnig-Biopic "Mit einem Tiger schlafen". Pipi Fröstl und Felix Krisai erhielten den Pluch-Preis für kurze oder mittellange Kinospielfilme für "Strangers Like Us", in dem sie einem Paar im Wechselstreit der Wünsche nachspüren. Die Ehrung ist mit 3.000 Euro verbunden.

