Dreh und Trink ist dreistester Werbeschmäh des Jahres

Das Getränk von Dreh und Trink ist zum dreistesten Werbeschmäh des Jahres gekürt worden. Bei der von der Verbraucherorganisation Foodwatch erstmals ins Leben gerufenen Wahl ging das Produkt als klarer Sieger hervor. Das Zuckerwasser mit Spuren von Fruchtsaftkonzentrat buhlt mit Comic-Figuren um die Aufmerksamkeit der Kinder, was für Konsumentinnen und Konsumenten ein Ärgernis sei, erklärte Foodwatch. Am Dienstag wurde der Hersteller mit dem Schmähpreis "ausgezeichnet".

Laut Empfehlungen der WHO sollte ein so süßes Getränk nicht für Kinder beworben werden. "Dreh und Trink ist seit Generationen bekannt. Und Generationen ärgern sich darüber. Das zeigt auch das Ergebnis unseres Foodwatch-Werbeschmäh des Jahres-Votings. Dieses Zuckerwasser, das kaum Fruchtsaft enthält, wird so massiv an Kinder beworben, dass die kaum widerstehen können. Und Eltern oder Großeltern müssen dann mühsam dagegen halten", sagt Heidi Porstner, Leiterin von Foodwatch Österreich.