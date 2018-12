Dragovic-Tor bei Leverkusens 2:1-Sieg auf Schalke

Auch Dank eines Treffers von Aleksandar Dragovic hat Bayer Leverkusen am Mittwoch in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 2:1-Erfolg bei Schalke 04 gefeiert und die Abstiegssorgen der "Knappen" vertieft. Der ÖFB-Teamverteidiger brachte die Gäste um Julian Baumgartlinger nach einem Stangenschuss mit 1:0 in Front, musste nach gut einer Stunde aber leicht angeschlagen den Platz verlassen.

Für die im Sturm arg geschwächten Schalker u.a. ohne Guido Burgstaller konnte Haji Wright (45.+2) vor der Pause nur verkürzen, zuvor hatte Lucas Alario (35.) für Leverkusen nachgelegt. Alessandro Schöpf spielte bei Schalke bis zur 71. Minute. Schalke liegt nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.

Später am Mittwoch standen ab 20.30 Uhr vier weitere Partien am Programm, darunter der Schlager zwischen Bayern München und RB Leipzig.