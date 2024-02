Draghi mit Bericht über europäische Wettbewerbsfähigkeit

Der frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat die Kosten des grünen und digitalen Übergangs in der EU auf mindestens 500 Milliarden Euro pro Jahr beziffert, zu denen noch Investitionen in Verteidigung dazukommen müssten, wie italienische Medien berichteten. Der ehemalige EZB-Chef war von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im September beauftragt worden, einen Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu erstellen.

Er legte seine Ideen über die künftige Entwicklung der Union dar. "In den letzten Jahren hat es viele tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaftsordnung gegeben, und diese Veränderungen haben eine Reihe von Konsequenzen, von denen eine klar ist: In Europa muss in relativ kurzer Zeit eine riesige Summe investiert werden", so Draghi beim informellen ECOFIN-Gipfel in Gent. Damit müsse unter anderem Europas Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden.