Drachen-Festival in Frankreich: Wagen fuhr in Zuschauermenge

In Nordfrankreich ist ein Fahrzeug während eines internationalen Drachen-Festivals in eine Menschenmenge gefahren und hat zehn Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Küstenort Berck-sur-Mer, wie die zuständige Präfektur der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine ältere Person am Steuer gesessen und die Kontrolle über den Wagen verloren, sodass dieser mit geringem Tempo in die Menge fuhr.

Die Rettungskräfte teilten mit, der Zustand von vier der Verletzten sei ernst. Es handle sich um vier Frauen, darunter zwei Rentnerinnen im Alter von 75 und 82 Jahren. Sechs weitere Menschen hätten leichtere Verletzungen erlitten, außerdem sei bei einem Kind ein Schock diagnostiziert worden.

Das mehrtägige Drachen-Festival in Berck zieht alljährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt an.