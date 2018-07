"Dr. Popo" flüchtete nach Tod einer Patientin in Brasilien

Ein prominenter brasilianischer Schönheitschirurg mit dem Spitznamen Dr. Popo ist nach dem Tod einer Patientin auf der Flucht. Denis Furtado wird laut Behörden seit Dienstag von der Polizei gesucht, weil eine Patientin wenige Stunden nach einer illegalen Operation in der Wohnung des Arztes in einem Spital starb. Seine Freundin, Medienberichten zufolge auch seine Assistentin, wurde festgenommen.

Die verstorbene Patientin, die Bankangestellte Lilian Quezia Calixto, hatte 2.000 Kilometer von ihrem Heimatort Cuiaba nach Rio de Janeiro zurückgelegt, um sich von Furtado ihr Gesäß aufpolstern zu lassen. Ihre Behandlung fand am Sonntag in der Wohnung des Chirurgen im schicken Stadtteil Barra da Tijuca statt. Dort injizierte der Chirurg ihr Polymethylmethacrylat in die Pobacken.