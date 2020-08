Doskozil zur Flüchtlingskrise: "Glück, dass nichts eskaliert ist"

Eine chaotische Flüchtlingskrise wie 2015 könnte sich auch heute wiederholen - davon ist der damalige burgenländische Polizeichef und heutige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überzeugt.

71 Flüchtlinge erstickt

"Wie müssen sich die letzten Minuten und Sekunden für diese Menschen abgespielt haben" - dieser Gedanke lässt Doskozil nicht los. Am 27. August 2015 wurden in einem Kühl-Lkw, abgestellt in einer Pannenbucht der A4 im Burgenland, 71 tote Flüchtlinge gefunden, darunter vier Kinder. Sie waren in dem luftdicht abgeschlossenen Laderaum am Vortag auf ungarischem Staatsgebiet erstickt. Doskozil war zu dieser Zeit Polizeichef im Burgenland, mit dem Drama stand er plötzlich im medialen Rampenlicht.