Doskozil und Babler gehen in Konfrontation

Ein direktes Duell vor dem Parteitag Samstag kommender Woche wird es nicht geben, doch in Zeitungs-Interviews haben sich die Vorsitz-Kandidaten der SPÖ jetzt allerlei Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wirft dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Umfragenhörigkeit und Wankelmütigkeit vor, letzterer ersterem unter anderem, das Bundesheer abschaffen zu wollen.

Doskozil gab Interviews für "Presse", "Standard" und "Kleine Zeitung" und stellte dabei die auch von Babler vehement vertretene Parteilinie in Sachen Arbeitszeitverkürzung in Frage. Er sieht nämlich einen Arbeitskräfte-Mangel als Ergebnis sowie, dass die Menschen mangels zusätzlichen Einkommens in ihrer dazu gewonnenen Freizeit nicht viel unternehmen könnten.