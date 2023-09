Doskozil stellt SPÖ Burgenland personell neu auf

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) hat am Montagvormittag die Sitzung des Landesparteivorstands der SPÖ Burgenland begonnen, in der die schon länger geplanten Personalrochaden beschlossen werden sollen. Gekürt wird unter anderem der Nachfolger von Landtagspräsidentin Verena Dunst, die sich aus ihrem Amt zurückzieht. Ihren Job dürfte Klubobmann Robert Hergovich übernehmen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird die Neubesetzungen nach der Sitzung präsentieren.

Als Hergovichs Nachfolger an der Klubspitze wird Landesgeschäftsführer Roland Fürst gehandelt, der seinen Job an Doskozil-Sprecherin Jasmin Puchwein weitergeben dürfte. In Andau anwesend war auch Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der Doskozil im Rennen um die Bundesparteiführung unterstützt und Anfang September angekündigt hat, bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr zu kandidieren. Er wurde zuletzt unter anderem im "Kurier" als Wahlkampfmanager für die Landtagswahl 2025 gehandelt.