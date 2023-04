Doskozil schätzt Befragungsrücklauf jenseits von 50 Prozent

Einen Tag vor dem Start der Mitgliederbefragung der SPÖ hat Hans Peter Doskozil mit Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann, einem Befürworter der ersten Stunde, sowie Abgeordneten Max Lercher Station im obersteirischen Murtal gemacht. Beim Pressegespräch vor dem Mitgliedertreffen meinte Doskozil, dass die Befragungsbeteiligung seiner Einschätzung nach "jenseits der 50 Prozent" liegen werde: "Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, aber ich glaube das wird gelingen."

Doskozil zog auch eine Art Zwischenresümee über die laufende "Freundschaft-Tour", die auch nach dem Start der Befragung etwa in Linz und wohl auch noch in Salzburg fortgesetzt werden wird: "Die Befragung ist ein ganz wichtiges Signal für die Basis der Sozialdemokratie. Ich bin der Meinung, dass wir die Partei den Mitgliedern wieder zurückgeben müssen." Deshalb sollen sie auch künftig wieder über den oder die Parteivorsitzende und Regierungsübereinkommen entscheiden. "Ich spüre, dass die Mitglieder ein gewisses Harmoniebedürfnis in der Partei haben. Ich werde oft gefragt, warum ich das mache. Wir müssen wieder das Gespür entwickeln, was es braucht. Wir haben leider Gottes in der Vergangenheit - und dazu stehe ich auch - in der Politik vielfach den Fehler gemacht, dass wir Überschriften und Ankündigungen plakatiert haben und die Bevölkerung den Glauben verloren hat, dass wir das auch umsetzen." Er wolle das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Die Resonanz bei den Gesprächen mit den Mitgliedern sei "ausgezeichnet", auch wenn es "die eine oder andere kritische Frage" geben würde. Das nehme er als Feedback mit.