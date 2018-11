Doskozil genießt größtes Vertrauen unter SPÖ-Politikern

Die SPÖ versucht auf ihrem Parteitag am Wochenende den Neustart. Punkto Vertrauen bei den Wählern gibt es für die neue SPÖ-Führung unter Pamela Rendi-Wagner noch etwas Luft nach oben. Das zeigt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex, bei dem diesmal die wichtigsten SPÖ-Politiker abgefragt wurden. Das größte Vertrauen genießt demnach der burgenländische SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil mit 17 Punkte.

Der künftigen Parteivorsitzenden sprachen dabei 37 Prozent der Wähler ihr Vertrauen aus, 31 Prozent taten dies nicht. Mit dem positiven Vertrauenswert von 6 Punkten kommt Rendi-Wagner auf eine niedrigere Zustimmung als in ihrer besten Zeit als Ministerin. Nach ihrem Amtsantritt im März 2017 erreichte sie einen Wert von 6, dieser steigerte sich im Mai auf 10, sank im Juni auf 8, um danach wieder auf 11 zu klettern. Im Oktober 2017, als die Nationalratswahl stattfand, stieg Rendi-Wagners Vertrauenswert auf 17 und drittelte sich inzwischen wieder.

“Die SPÖ ist seit damals nicht mehr in der Regierung und der Obmann-Wechsel verlief sehr holprig”, begründet OGM-Chef Wolfgang Bachmayer diese Entwicklung. Angesichts der parteiinternen Turbulenzen der vergangenen zwei Monate handle es sich um ein akzeptables Ergebnis, so Bachmayer. Zustimmung erhält Rendi-Wagner demnach von gut zwei Dritteln der SPÖ-Wähler und in ähnlichem Ausmaß von NEOS- und Grün-Anhängern.