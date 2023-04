Doskozil geht ab Freitag auf "Freundschaft-Tour"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil startet am Freitag in Niederösterreich mit seiner "Freundschaft-Tour", mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. In Wiener Neustadt und Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) tauscht sich Doskozil mit Parteimitgliedern aus. Acht weitere Termine sind bereits fixiert, andere noch in Vorbereitung, hieß es am Donnerstag aus Doskozils Büro. Die Tour soll durch alle Bundesländer führen.

Fix eingeplant sind weitere Veranstaltungen in Niederösterreich: Am kommenden Sonntag ist Doskozil in Krems, am kommenden Donnerstag in Ybbs. Am Wochenende darauf geht es in die Steiermark, nach Gratkorn, Köflach und Knittelfeld, mit einem Abstecher nach Kärnten zu einem Termin in Klagenfurt. Am 24. April steht Linz am Programm, am 26. April Wien.

Doskozil will auf seiner Tour, die vor allem am Wochenende stattfinden wird, über Themen und Inhalte diskutieren. "Mein Ziel ist eine Neuausrichtung der Sozialdemokratie, die uns wieder stark genug macht, Wahlen zu gewinnen. Dazu müssen wir die ganze Kraft und Vielfalt unserer Basis aktivieren", betonte er. Bei den Terminen in den Bundesländern gehe es ihm vor allem um den Austausch mit den Parteimitgliedern - "ohne überflüssige Inszenierung oder ein Herunterleiern von Schlagworten", so der Landeshauptmann.

Die Organisation der Tour übernehmen SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst und Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Sie wollen sowohl Termine im kleinen Rahmen als auch größere Formate mit Diskussionen mit "regionalen Mitstreitern" abhalten. Zu den zehn fixierten Veranstaltungen dürften noch weitere dazukommen. "Die hohe Zahl an Einladungen hat uns überwältigt", sagte Lercher. Am 1. Mai werde Doskozil als Landeshauptmann im Burgenland präsent sein.