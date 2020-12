Doskozil: "Bankenaufsicht auf Kindergartenniveau"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) die Bankenaufsicht massiv kritisiert. Diese habe "auf Kindergartenniveau versagt", betonte Doskozil. Die Frage der Amtshaftung werde das Land nun "vor Gericht ausstreiten". Die Landesregierung werde außerdem den Verfassungsgerichtshof anrufen. Man wolle die Bestimmung hinterfragen, wonach die Finanzmarktaufsicht (FMA) für Schäden nicht hafte.

"Für mich ist dieser Tag, dieser 14. Juli, symbolhaft, wie dilettantisch man von diesen Behörden an die Sache herangegangen ist", sagte Doskozil. Er verstehe nicht, warum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erst am Tag der Schließung der Bank von der FMA über Auffälligkeiten informiert worden sei.

Sein Telefonprotokoll will Doskozil nicht wie angekündigt veröffentlichen. Persönliche Daten wie Gespräche mit seinen Kindern wolle er nicht preisgeben. Er habe von Problemen erstmals am 14. Juli um 14.17 Uhr erfahren. Die Gruppenvorständin, in deren Bereich sich die Finanzabteilung befindet, habe ihm eine SMS geschrieben und angekündigt, dass man ihn über ein "Thema im Bereich Bankensektor Burgenland" informieren wolle.