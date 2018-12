Dortmund verteidigt im Revierderby seine weiße Weste

In Deutschland steht die Mutter der dortigen Fußball-Derbys vor der Tür. Wann immer sich Borussia Dortmund und Schalke 04 duellieren, ist Brisanz garantiert. Für den noch immer ungeschlagenen BVB soll der tabellarische Höhenflug nicht ausgerechnet beim 153. Aufeinandertreffen mit dem Lokalrivalen enden. Schalke ist angeschlagen, gegen den Nachbarn aber seit fünf Duellen unbesiegt.

Mit einem Sieg wäre die Herbstmeisterschaft für den BVB greifbar nahe. Und die Chancen auf ein freudiges zweites Advent-Wochenende für Schwarz-Gelb stehen gut: Das Potenzial scheint heuer größer als jenes von Schalke, das verdeutlichen bereits 19 Punkte Abstand. So groß war der Vorsprung vor einem Hinrundenduell noch nie. “Ich glaube, bei einem solchen Spiel spielt die Tabelle keine Rolle”, betonte aber Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. “Dortmund hatte in dem ein oder anderen Spiel das Glück auf seiner Seite.”

Die Schalker plagen jedoch Personalsorgen. So muss Trainer Domenico Tedesco die Offensivkräfte Mark Uth, Breel Embolo und Franco Di Santo vorgeben. Mit dem Österreicher Guido Burgstaller (Achillessehne) und Steven Skrzybski sind zwei Stürmer zusätzlich fraglich. Das Ziel ist für Heidel aber auch vor dem 153. Kräftevergleich klar: “Wir wollen mit allen Mitteln versuchen, Dortmund die erste Niederlage beizubringen.”

Ein anderes Derby steigt in Bayern. Dortmund-Verfolger München und David Alaba duellieren sich mit dem 1. FC Nürnberg bzw. Georg Margreitter. Bayern-Coach Niko Kovac verkündete einen totalen Rotationsstopp. “Ich habe gesagt, okay, die Rotation wird stattfinden, aber nur dann, wenn einer verletzt ist beziehungsweise wenn wirklich jemand total am Boden ist”, sagte Salzburgs ehemaliger Co-Trainer. “Der Kader ist bekannt – und die ersten Elf im Moment auch.”