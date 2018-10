Dortmund verteidigt gegen Augsburg Erfolgsserie

Lucien Favre hat Borussia Dortmund wieder zu einer Spitzenmannschaft geformt. Erstmals seit rund einem Jahr läuft der BVB in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag wieder als Tabellenführer ein. Die Borussia verteidigt im Heimspiel gegen Augsburg die Spitzenposition, Verfolger Bayern München empfängt im Traditionsduell Borussia Mönchengladbach.

In allen neun Pflichtspielen ist Dortmund unter Favre noch ungeschlagen. Sebastian Kehl hat den BVB-Fans schon ein wenig Hoffnung auf einen spannenden Titelkampf gegen Serienmeister Bayern München gemacht und die Dortmunder Zurückhaltung ein wenig aufgegeben. “Es ist noch zu früh, den Blick nach vorne zu richten. Aber ein bisschen können sie sicher darauf hoffen”, sagte der frühere Meister-Kapitän und heutige Leiter der Lizenzspielerabteilung zu Wochenbeginn dem “Kicker”.

Allerdings sind die Dortmunder im Rückblick auf den Oktober 2017 auch gewarnt. Damals hatte der BVB nach neun Runden die Bundesliga angeführt, ehe der Absturz mit letztlich 29 Punkten Rückstand auf die Bayern folgte. “Das wird uns diesmal nicht passieren”, versprach Kehl.

In München ist der Anfangsschwung unter Trainer Niko Kovac schon abgeflaut. Am Sonntag gehen Kovac und die Spieler aufs Oktoberfest, aber Katerstimmung herrscht schon vor der ersten Maß. Nur ein Heimsieg im Liga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach kann für Lust auf den traditionellen Wiesn-Besuch sorgen.

Das weiß auch der Trainer, der kurz vor Ablauf seiner ersten 100 Tage beim deutschen Serienmeister plötzlich sehr kritisch beäugt wird. Nach drei sieglosen Pflichtspielen bekommt der 46-jährige Kroate erstmals Gegenwind und ärgert sich über die Darstellung. Man könne die Startphase mit sieben Pflichtspielsiegen jetzt nicht einfach ignorieren. “Urplötzlich ist keine Spielidee dahinter, keine Struktur, keine Organisation. Da muss ich schmunzeln”, sagte Kovac.

Der Tabellendritte Hertha BSC (Valentino Lazaro) könnte bei Umfallern des BVB und der Bayern bei einem Sieg in Mainz sogar an die Spitze springen. Allerdings sind die Berliner gegen Mainz in den jüngsten drei Spielen punkt- und torlos.

Im Aufwind befindet sich auch RB Leipzig. Die Sachsen sind seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen und haben am Donnerstag auch in der Europa League ihren ersten Sieg gefeiert. Mit einem Erfolg am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg könnten sich Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Co. weiter in der Spitzengruppe festsetzen.

Schalke 04 will nach dem ersten Bundesliga-Saisonsieg und dem Erfolg in der Champions League bei Lok Moskau in Düsseldorf nachlegen. Ob neben Guido Burgstaller auch der erkrankte Alessandro Schöpf zur Verfügung steht, ist offen.