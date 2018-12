Dortmund und Bayern feierten Siege

Spitzenreiter Borussia Dortmund und Titelverteidiger FC Bayern haben am Samstag in der 13. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga Siege gefeiert. Der BVB setzte sich vor eigenem Publikum gegen Freiburg mit 2:0 durch und baute den Vorsprung auf Mönchengladbach zumindest vorerst auf sieben Punkte aus.

Den Münchnern, die sich mit einem 2:1 in Bremen auf Rang drei schoben, fehlen weiterhin neun Zähler auf Platz eins. Hertha BSC verbesserte sich dank eines 2:0 bei Hannover 96 an die siebente Stelle. Augsburg rutschte durch ein 0:1 in Stuttgart auf Rang 13 ab.