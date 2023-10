Dortmund nach Sieg gegen Werder vorerst an Tabellenspitze

Borussia Dortmund hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Beim 1:0 gegen Werder Bremen gelang dem Team von Trainer Edin Terzic am Freitagabend der fünfte Sieg in Serie. Julian Brandt (67.) sorgte mit seinem Tor für den verdienten Erfolg des BVB. Dagegen hält der Negativtrend der Bremer an. Nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen rückt die Gefahrenzone für das Team um Kapitän Marco Friedl immer näher.

Bei den Siegern kam Marcel Sabitzer eine Viertelstunde vor Schluss aufs Feld. Friedl spielte bei Werder durch, Romano Schmid wurde im Finish ausgewechselt.