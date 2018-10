Dortmund im Schlager gegen Hertha nur 2:2, Bayern siegte

Borussia Dortmund hat im Titelkampf der deutschen Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Der BVB musste sich aufgrund eines späten Gegentreffers im Schlager der 9. Runde gegen Hertha BSC mit einem 2:2 begnügen und verpasste damit den siebenten Pflichtspielsieg in Folge. Erster Dortmund-Verfolger ist seit Samstag Bayern München. Der Titelverteidiger siegte auswärts bei Mainz 05 mit 2:1.

Die Münchner (19 Punkte) zogen in der Tabelle an Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen (je 17) vorbei und konnten den Rückstand auf Rang eins mit ihrem dritten Pflichtspielsieg en suite auf zwei Zähler verkürzen.

Für den siebenten Pflichtspiel-Heimsieg im siebenten Anlauf reichte es aber hauchdünn nicht. Salomon Kalou stoppte Dortmunds Höhenflug, im Rahmen dessen es am Mittwoch einen 4:0-Erfolg in der “Königsklasse” gegen Atletico Madrid gegeben hatte. Der 33-jährige Routinier von der Elfenbeinküste verwertete in der 91. Minute einen Elfmeter nach Foul an Davie Selke und machte damit seinen Doppelpack nach dem Treffer in der 41. Minute perfekt. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro spielte bei der Hertha durch. Für die fünftplatzierten Berliner war es das dritte Remis in Folge.