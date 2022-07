Dortmund erreicht problemlos 2. DFB-Pokal-Runde

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Schwarz-Gelben setzten sich am Freitagabend im Duell der Traditionsclubs beim Drittligisten 1860 München souverän mit 3:0 (3:0) durch. Karim Adeyemi, der im Sommer für kolportierte 30 Millionen Euro von Salzburg nach Dortmund gewechselt war, erzielte mit dem Treffer zum 3:0 (35.) sein erstes Pflichtspieltor für den BVB.

Der VfB Stuttgart stieg unterdessen ohne den verletzten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic in die zweite Runde auf. Die Schwaben bezwangen Drittligist Dynamo Dresden auswärts mit 1:0 (1:0), das Goldtor erzielte Darko Churlinov in der 33. Minute. Kalajdzic verpasste die Partie aufgrund eines seit Tagen anhaltenden Problems am Sprunggelenk. Für den Bundesliga-Auftakt am nächsten Sonntag (7.8.) gegen RB Leipzig scheint eine Rückkehr des 25-Jährigen möglich. "Das ist sehr realistisch", hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt gesagt.