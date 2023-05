Dortmund bleibt mit 6:0-Gala gegen Wolfsburg im Titelrennen

Borussia Dortmund kann im Meister-Zweikampf mit Spitzenreiter FC Bayern in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter auf ein Happy End hoffen. Dank der 6:0-(3:0)-Gala gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag liegt der BVB weiter nur einen Punkt hinter den Münchnern. Ex-Salzburger Karim Adeyemi (14., 59.) und Jude Bellingham (54., 86.) glänzten mit je zwei Toren, zudem trafen Sebastien Haller (29.) und Donyell Malen (37.).

Bei noch ausstehenden drei Spielen gegen Mönchengladbach, in Augsburg und gegen Mainz muss der Revierclub jedoch weiter auf einen Patzer des Titelverteidigers hoffen. Immerhin hielt er der Nervenprobe stand und zog eine Woche nach dem enttäuschenden 1:1 in Bochum, das die Tabellenführung kostete, bzw. einen Tag nach dem 2:1-Sieg der Bayern in Bremen nach. Dagegen verpassten die Wölfe nach zuvor zwei Siegen den Sprung in die Europacup-Ränge.