Insektengezirpe, Vogelgezwitscher, exotische Pflanzenwelt: Der Dschungel Wien scheint in seiner neuen Produktion seinem Namen gerecht zu werden. Michael und Nora Scheidl von der Gruppe Netzzeit haben für Wien Modern "Dornröschen" als immersives Klang- und Raumexperiment umgesetzt. Mit den Gebrüdern Grimm oder dem hier sonst gepflegten Kinder- und Jugendtheater hat das freilich nichts mehr zu tun.

Im Hauptteil des kurzen Abends legen sich die Musikerinnen ebenso wie der Erzähler schlafen. Dann bekommt man einen Sound zu hören, in dem sich Naturgeräusche mit der Klangkulisse von Maschinenhallen zu verbinden scheinen – eine Erinnerung daran, dass aus dem in seinem Schloss-Kämmerchen spinnenden einsamen Mädchen eine ganze, ausbeuterische Industrie wurde. Der Webstuhl als Unterdrückungsinstrument, das der Welt den Takt vorgibt. Dazu gibt es Projektionen, die offenbar mit der VR-Brille zusammenhängen, die der Erzähler mittlerweile aufgesetzt hat. Ständig in Bewegung, liefern sie aber mehr ein abstraktes, buntes Farbengemisch als echte Anhaltspunkte, um welche fremde Welten es hier gehen könnte.

Nach dem Aufwachen noch ein kleiner Epilog und ein rätselhaftes Schlusswort: “Ich bin, was ich will. Der Rest ist kollateral.” Das Festival Wien Modern hat bewiesen, dass es auch Freiraum für Experimente sein will. Es ist, was es ist.