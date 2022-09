Dornbirns Torhunger war kaum zu stillen

FC Dornbirn deklassiert auswärts den FC Liefering mit 6:0.

Der Aufwärtstrend fand beim FC Mohren Dornbirn im Auswärtsspiel in Grödig gegen FC Liefering seine Fortsetzung.

Das Match im Liveticker

all

all

self

self

Mit dem zweiten Erfolg über dem Arlberg haben die Janeschitz-Schützlinge auch die Abstiegsränge verlassen und fanden Anschluss ans dichtgedrängte Mittelfeld der Tabelle in der 2. Liga.

Nach vier Niederlangen zum Saisonstart kommt nun der FC Dornbirn auf Touren. Zwei Remis und nun drei Siege in Serie haben die Messestädter nun auf der Habenseite. Die Abstiegsgefahr wurde vor der Länderspielpause gebannt. Erstmals konnte FC Dornbirn gegen die Salzburger Jungbullen drei wichtige Zähler einfahren und liegt auch erstmals in dieser Saison auf keinem der drei Abstiegsränge.

Auf dem tiefen Spielfeld in Grödig erwischten Sebastian Santin und Co. einen perfekten Start. Der Brasilianer Renan Peixoto Nepomuceno stellt mit einem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz die Führung her. Sebastian Santin setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und seine Maßflanke verwertete der neue Dornbirn Torjäger (13.). Sieben Minuten später war es der rechte Verteidiger Mathäus Favali der mit seinem linken Fuß im gegnerischen Strafraum den Ball ins linke Kreuzeck knallt (20.). William Rodrigues de Freitas (36.) und Lars Nussbaumer (44.) vergaben zwei gute Einschussmöglichkeiten der Dornbirner. Glück als Liefering Kicker Cheik Oumar Diakite nur die Querlatte traf (29.).