Dornbirns Schwimmer glänzten bei österreichischen Meisterschaften

Fabian Auserbacher setzte mit seiner Bronzemedaille neue Maßstäbe.

Dornbirn/Kapfenberg. Kürzlich fanden die diesjährigen österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen in Kapfenberg statt, wobei gleichzeitig die Juniorenmeisterschaften ausgetragen wurden. In diesem Jahr schafften vier Aktive des Schwimmclubs TS Dornbirn die Qualifikation für den Saisonhöhepunkt.

Die erfolgreiche Ausbeute am Ende: Zwei Medaillen, acht Vorarlberger Rekorde und elf Finalteilnahmen. Ein großer Triumph gelang Fabian Auersbacher, der sich mit der unglaublichen Zeit von 16:43.20 über 1500m Freistil den Juniorenstaatsmeister sicherte und in der offenen Wertung den hervorragenden 4. Rang belegte. Diese Zeit ist zugleich neuer Vorarlberger Landesrekord. Am Folgetag schaffte Auersbacher dann eine weitere Sensation. Der Dornbirner musste sich lediglich zwei weiteren Schwimmern aus ganz Österreich geschlagen geben und holte für Dornbirn zum ersten Mal in diesem Jahrtausend eine allgemeine Medaille bei Staatsmeisterschaften. In der Juniorenklasse konnte Fabian Ausersbacher insgesamt 5 Top8 Platzierungen erzielen und für einen weiteren Vorarlberger Landesrekord sorgen (400m Freistil (4:13.10)).