Dornbirns Schwimmer auf Medaillenjagd

6 Medaillen für die TS Dornbirn Schwimmen bei der Österreichischen Meisterschaft.

Dornbirn/Graz. Kürzlich fanden die Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklasse im Schwimmen in Graz statt. Dornbirns Schwimmer konnten dabei wieder vollends überzeugen. Mit gleich 6 Medaillen und 7 neuen Vorarlberger Rekorden im Gepäck, kehrten die erfolgreichen Nachwuchsathleten vergangene Woche nach Dornbirn zurück. Ein besonderes Highlight für den Verein war die Goldmedaille von Max Halbeisen über 200 m Brust in seiner Altersklasse, aber auch Luis Halbeisen und Hanna Röser sammelten wieder fleißig Edelmetall.

Max Halbeisen sicherte sich neben seiner Goldmedaille auch noch Silber in 200 m Rücken und 100 m Rücken, Luis Halbeisen Silber in 100 m Brust sowie Bronze in 200 m Brust. Teamkollegin Hanna Röser holte sich Silber über 200 m Brust. Max Halbeisen und Maximilian Bonat (Schülerrekord in 800 m Freistil) freuten sich weiters über 7 neue Vorarlberger Rekorde in den unterschiedlichen Klassen. „Aus Sicht der TS Dornbirn Schwimmen war dies wieder eine ausgezeichnete Österreichische Meisterschaft und alle Erwartungen wurden übertroffen“, so das zufriedene Resümee der beiden hauptverantwortlichen Trainer Mathias Fussenegger und Stefanie Kernbeiß.