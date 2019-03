Dornbirns schnellste Schikanone gesucht

Am Wochenende findet die Stadtschimeisterschaft am Bödele statt.

Dornbirn. Am kommenden Samstag, den 23. März gibt es zum Saisonabschluss noch einen echten Höhepunkt für den Schisport in Dornbirn. Die Stadt Dornbirn veranstaltet unter dem Ehrenschutz von Sportstadtrat Julian Fäßler, die alljährlichen Stadtschimeisterschaften am Bödele.

So werden heuer wieder die besten alpinen Schiläufer der fünf Dornbirner Schivereine – im Alter von 3 bis 80 Jahren, in den Klassen Bambini bis zu den Altersklassen – am Hochälpele am Start sein. Der SK Kehlegg, unter der Gesamtleitung von Obmann Günther Stoß, freut sich auf viele Rennläufer und Zuschauer, die an der Strecke stehen und die Läufer anfeuern werden.