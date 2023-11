Dornbirns Judokas die Besten im Westen

Der Dornbirner Judoclub blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück.

Dornbirn/Hohenems. Der Judoclub Dornbirn führte die Tabelle des Vorarlberger Schülercups bereits mit 114 Punkten vor Hohenems (40), Feldkirch (30), Montafon (27) und Bregenz (14) an, bevor es letztes Wochenende zur Schlussrunde des Schülercups in die Turnhalle der Mittelschule Herrenried in Hohenems ging. Dort konnte der Dornbirner Judo-Nachwuchs auf der Matte den Kontostand nochmals kräftig aufbessern. So kamen weitere 38 Punkte hinzu, dazu zählten die Siege von Abdullah Albekov, Luis Höfel, Ella Gmeiner-Renis, Nimrod Vadas, Murat Berger und Julia Josipovic. Auf dem zweiten Platz landeten Lena Schnetzer, Lukas Gunz, Jack Bickel, Benjamin Höfel, Emely-Rose Schneider und Pascal Steinwidder und über Bronze freuten sich Niclas Ilmer sowie Eliah Fartek. Somit kamen die besten Judokas des Schülercups allesamt aus der Messestadt. „Das gab es bis dato noch nie im Vorarlberger Schülercup und dafür gebührt unseren Kids eine herzliche Gratulation“, freute sich Präsident Reinhold Böhler.