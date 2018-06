Dornbirns Baseballer weiter an der Tabellenspitze

Indians festigen Tabellenführung nach Split in Traiskirchen.

„Es wurden die erwarteten schweren zwei Spiele gegen die Grasshoppers“, so Wolfgang Pschorr, sportlicher Leiter und Pressesprecher beim Verein. Im ersten Spiel wechselte die Führung hin und her und keinem Team gelang es frühzeitig „den Sack zuzumachen“. Die Indians ihrerseits vergaben zahlreiche Chancen und musste im vorletzten Inning zusehen wie die Hoppers die Führung wieder übernahmen und am Ende auch nicht mehr aus der Hand gaben. Die Traiskirchner gewannen ein knappes Spiel mit 6-5.

Die Indians gehen nun in eine kleine Sommerpause. Kommende Wochenende spielt das Österreichische Nationalteam um den Aufstieg und die Teilnahme an der Europameisterschaft und in der darauffolgenden Woche haben die Indians spielfrei. Am 14.07.2018 geht der Ligabetrieb für die Indians mit zwei Spielen gegen die Kufstein Vikings weiter.