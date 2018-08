Dornbirner zum Schwalben zählen aufgefordert

Österreichweit gehen die Bestände von Mehl- und Rauchschwalben zurück. Um eine genauen Überblick über die Population zu erhalten, ruft die Naturschutzorganisation BirdLife auch in Dornbirn zur Schwalbenzählung auf.

Schwalben sind Kulturfolger und seit jeher treue Begleiter des Menschen. Ihr Überleben ist daher maßgeblich von unserer Toleranz abhängig. Der Bestand an Mehlschwalben wird derzeit auf nur 25.000 Paare in ganz Österreich geschätzt, vor zwanzig Jahren waren es noch doppelt so viele. In Dornbirn gibt es eine große Kolonie: Bei der Dornbirner Ach in der Nähe des Gutshofes Martinsruh lebt eine der größten Mehlschwalbenkolonien Österreichs.