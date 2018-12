Dornbirner Stadtbus fährt am 8. Dezember

Auch am Feiertag können die Dornbirner Innenstadt und der Messepark gemütlich mit dem Stadtbus erreicht werden.

Trotz des Feiertages ist der Dornbirner Stadtbus am 8. Dezember Richtung Messepark und Innenstadt unterwegs. Der 8. Dezember – heuer ein Samstag – zählt zu den beliebtesten Tagen für Weihnachtseinkäufe. Besonders für berufstätige Personen ist dieser zusätzliche Einkaufstag sehr wertvoll, da sie uneingeschränkt Zeit für Ihre Weihnachtsbesorgungen haben.

Mit dem Stadtbus ist ein entspanntes Erreichen der zahlreichen Fachgeschäfte in der Innenstadt sowie der 65 Shops im Messepark möglich. Die Linien verkehren wie an einem „regulären“ Samstag in der Zeit von 9:30 bis 18:30 Uhr.