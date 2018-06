Dornbirner Künstler rocken den Marktplatz

Jazzseminar Night mit heißen Rhythmen stiehlt sogar dem Fußball die Show.

Dornbirn. „Keep the music in your heart“, gab sie dem begeisterten Publikum mit auf den Weg. Wie Waltraud Köttler, Gesangslehrerin am Jazzseminar und Moderatorin des Abends den Wettergott bezirzen konnte, bleibt wohl ihr persönliches Geheimnis. Das Wetter und alles andere hatte Florian King, Leiter Jazzseminar, im Blick. Er freute sich auf das gemeinsame Programm von Schülern und Lehrern. Ganz bequem zurücklehnen hätte sich am Samstagabend ausnahmsweise Rolf Aberer dürfen. Aber: „Man fiebert trotzdem mit, ob ja alles gut geht auf der Bühne und mit dem Soundcheck“, so der Begründer des Jazzseminars. Ivo Warenitsch, Direktor Musikschule, ließ sowohl Maturatreffen als auch Fußball sausen, um rechtzeitig dabei zu sein.

Wie Irina Frainer-Fehn zu sagen pflegt, geht ohne gute Musiker gar nichts. Gut, dass das Jazzseminar gleich mehrere Stars in den eigenen Reihen hat. Nach der begeisternden Darbietung der Saxophonklasse Martin Franz mit den Stücken Folly und It’s Lovely kündigte Waltraud Köttler mit großer Freude Schüler und Schülerinnen ihrer eigenen Gesangsklasse an. „Man muss kein Freund von Britney Spears sein, aber Eva-Milena Drozd mit ihrer Version von Toxic überzeugt“, war sie sich sicher. Das Publikum stimmte ihr zu, so auch Kurt Nachbaur, Stf. Geschäftsführer Ojad: „Das gehört genau hier her, an den besten Ort der Stadt“, lobte er die Wahl des Marktplatzes für die Jazzseminar Night. Er genoss die Stimmung genau so wie Benny Gleeson, Elke Maria Riedmann und Dieter Koschek, der die Stimmen der Sängerinnen großartig fand. Auch besonders jene der Schülerinnen der Gesangsklasse Aja Zischg. Das Finale leitete „Tetrapak+“ (Workshop Florian King, Aja Zischg) mit Kerstin Türtscher, vocals, ein. Mit Sound vom Feinsten spielten sich „Linggking Park“ (Workshop Florian King) schließlich in die Herzen des Publikums.