Dornbirner Judokas auf Erfolgswelle

Der Judoclub Dornbirn überzeugte in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen.

In der Altersklasse bis U14 schafften es gleich sieben von neun Startern aufs Podest. Patrik Kaufmann (-60 kg) holte sich nach hartem Kampf im Golden Score sogar den Bundesmeistertitel. Silber ging an Julia Rainer (-44 kg) und Benjamin Alge (-34 kg), Bronze sicherten sich Rachim Khastaev (-38 kg), Elias Kosel (-46 kg), Mia Zerlauth (-57 kg) und Jonas Fussenegger (-60 kg).

Bei den U18 blieben die Messestädter ohne Medaille, Haanka Khangerel hatte in der Gewichtsklasse +90 keinen Gegner, Sandro Hölzler (-73 kg) nur einen, und der war 20 kg schwerer. Für Simon Pastor, der einen Doppelstart machte, war diese Altersklasse gerade das richtige Aufwärmen für die U16. In der U18-Altersklasse konnte er zudem einen Kampf gewinnen. Bei der AK holte sich Haanka Khangerel (+100 kg) dann nach zwei harten Kämpfen schließlich die Silbermedaille und für Sandro Hölzler (-73 kg) gab es überraschend noch Bronze. „So war die Ausbeute an diesem Wochenende mit 11 Medaillen, davon zwei in Gold, eine super Leistung für unsere Judokas, die als einziger Vorarlberger Verein an dieser Meisterschaft teilnahmen“, zeigte sich UJC Dornbirn-Obmann Reinhold Böhler stolz.