Dornbirner ist oberster Kiwanier Österreichs

Günter Thurnher (Jg. 1957) über die Clubinhalte wie Freundschaften pflegen und das aktive Tun für Kinder.

Dornbirn. Jetzt ist es besiegelt. Anlässlich der Convention des Kiwanis Clubs in Baden bei Wien wurde Günter Thurnher als Distrikt Governor für das Clubjahr 2018/19 bestellt. Der Dornbirner wird ab 1. Oktober bis 30. September 2019 also 85 Kiwanis Clubs in Österreich vorstehen und sie außerdem in wenigen Tagen bei der Welt Convention in Las Vegas vertreten. Die persönliche Anwesenheit in den USA delegierte Thurnher aus familiären Gründen an Monika Stickler, Secretary Kiwanis Österreich. Günter Thurnher wird via Skype zugeschaltet sein und auf diesem Weg seine Strategie vermitteln. Er wird auch thematisieren, was bei Kiwanis Österreichweit in Planung ist. Der VN-Heimat gibt er eine Vorschau – Spannendes für Dornbirn ist mit dabei.