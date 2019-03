Dornbirner Handballheren siegen im letzten Heimspiel

Mit dem Sieg gegen den TSV Lindau ist auch der Klassenerhalt gesichert.

Dornbirn . Im Rahmen der Meisterschaft in der Bezirksklasse Bodensee-Donau gastierte am vergangenen Samstag das Team der TSV Lindau bei den Herren der TS Handball Dornbirn in der Messehalle.

Gleiches Bild auch zu Beginn von Halbzeit zwei – Lindau konnte immer wieder vorlegen, Dornbirn ließ sich aber nicht abschütteln. In der 47. Minute konnten die Dornbirner dann erstmals in der zweiten Hälfte in Führung gehen und im weiteren Spielverlauf auch die weiteren Möglichkeiten nutzen. So konnten sich Hilbe und Co. in der Schlussphase Tor um Tor absetzen und sicherten sich am Ende einen 27:22 Heimerfolg. Für die Kuster Schützlinge der erste Sieg im neuen Jahr und gleichzeitig konnten die Dornbirner so auch ihren Platz in der Bezirksklasse Bodensee-Donau sichern. MIMA