Dornbirner Geschichtswerkstatt und Stadtarchiv

Werner Matt blickt auf das 25-jährige Kooperationsmodell mit herausragender Beteiligung der Bevölkerung.

Dornbirn. Früher traf man sich im Schlossbräu oder im Vereinshaus. Jetzt findet der monatliche Treff der Geschichtswerkstatt im Gasthaus Vorarlberger Hof statt. Mit herkömmlichen Stammtischgesprächen hat das freilich nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Ein Rückblick zeigt die Entwicklung: In Dornbirn sollte ein Museum entstehen. Eine Interessentengruppe gründete 1983 den „Dornbirner Heimatmuseumsverein“. Über die Errichtung eines Museums gab es schließlich unterschiedliche Auffassungen und das Vorhaben wurde in der Folge an die Verantwortlichen der Stadt Dornbirn übertragen. Altbürgermeister Wolfgang Rümmele zitierte sich neulich am Rande des Werkstatt-Treffs auf launige Weise selbst: „Heugabeln kommen als Exponate nicht in Frage“. So also lautete einst seine Bedingung in Sachen Museum, „obwohl ich ja selbst aus einem bäuerlichen Umfeld stamme“, ergänzte er schmunzelnd. Ein Museum sollte Dornbirn aber nicht als Dorf, sondern als Stadt repräsentieren. Der Plan ist gelungen.