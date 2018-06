Dornbirner Fussball-Ladies haben ehrgeizige Ziele

Der FC Dornbirn steigt mit einer Damenmannschaft in den Frauenfußball ein und hat sich die Bundesliga als Ziel gesetzt.

Dornbirn Die Mädchen die das neue Team der FC Dornbirn Ladies bilden werden, haben dabei schon in den letzten Jahren in der Vorarlberger U15 Auswahl zusammen gespielt. Nach der nun abgelaufenen Saison hätten sich die Wege der Mädchen allerdings getrennt, da die Mädchen die Altersgrenze überschritten haben.

16 Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren werden so über die Vorarlberger Landesliga den Weg nach oben angehen: „Wir sind eine eingespielte Mannschaft und wir kennen uns sehr gut. So weiß jede wie die andere tickt und ich glaube das wird ein großer Vorteil für uns sein“, so Leonie Salzgeber, Kapitän des FC Dornbirn. Die Mannschaft wird vier bis fünf Mal pro Woche trainieren und dazu sind 40 bis 50 Spiele über die gesamte Saison vorgesehen. „Der Fleiß und das Talent der Mädchen soll nun im Erwachsenenfußball Früchte tragen“, will Trainer Kerber die Aufbauarbeit der letzten Jahre noch weiter stärken und vorwärts entwickeln.