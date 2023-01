Dornbirner Feuerwehr toppt Rekordjahr

Nachdem 2021 bei der Dornbirner Feuerwehr das bisher einsatzstärkste Jahr war, hat 2022 das nochmals getoppt.

Alle Feuerwehren in Vorarlberg zusammen absolvierten im Jahr 2022 insgesamt 6.368 Feuerwehreinsätze – fast 11 Prozent davon wickelte die Dornbirner Feuerwehr ab. „Das spiegelt die hohe Einsatzbelastung wieder, aber andererseits resultiert daraus auch die hohe Einsatzroutine und -erfahrung mit einer personalsparenden Einsatzabwicklung und deutlich kürzeren Einsatzzeiten im Landesvergleich“, so Dornbirns Feuerwehrkommandant Gerold Hämmerle. Ein Grund für die starke Zunahme der Einsatzzahlen waren auch in Dornbirn die Starkregenereignisse im August und in diesem Zusammenhang sind auch 172 Einsätze angefallen.

Die Dornbirner Feuerwehr unterstützt auch die Kollegen in anderen Gemeinden zu so stehen im vergangenen Jahr auch 24 nachbarliche Hilfeleistungen mit besonderen Gerätschaften zu Buche. Zwölf Mal davon waren es Mess-Einsätze bei Gasaustritten/Gasgeruch und drei Einsätze nach Austritt von Gefahrgut. Dazu wurde in den letzten Monaten auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert und so absolvierten die Mitglieder zahlreiche Übungen und Ausbildungen. Damit ist die Dornbirner Feuerwehr auch in Zukunft 365 Tage rund um die Uhr für jeden Ernstfall gerüstet. MIMA