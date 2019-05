Dornbirn wieder Judo-Frauenmannschaftsmeister

Dornbirn/Schruns. Dornbirns starke Judo-Ladies verteidigten kürzlich ihren Landesmeistertitel erfolgreich.

Drei Teams standen in Schruns auf der Judo-Matte. Hohenems wurde mit 4 : 1 von der Tatami gefegt, das Favoritenteam des JC Montafon mit Paradekämpferin Anna-Lena Schuchter zog gegen die Messestädter knapp mit 2 : 3 den Kürzeren und so waren es am Ende wieder die Dornbirnerinnen, die über den Landesmeistertitel jubeln durften.